Fallece un hombre tras quedar atrapado debajo de un vehículo en A Braña, El Franco

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras quedar atrapado bajo un coche en Penadecabras, A Braña, El Franco. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado fue evacuado al Hospital de Jarrio por la UVI Móvil de la zona, falleciendo posteriormente.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11:57 horas. En la llamada se indicaba que un coche había cogido, al parecer de forma accidental, a un varón quedando éste bajo el mismo.

De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos de Asturias de los parques de Castropol y Valdés, que se trasladaron con un vehículo primera salida, un furgón multisocorro y un vehículo ligero. Una vez en la zona, los efectivos de bomberos procedieron a estabilizar el vehículo y con los cojines neumáticos lo izaron para liberar a la persona atrapada, logrando sacarlo del lugar a las 13:19 horas.

A continuación se le evacuó a la UVI Móvil donde fue atendido por el personal sanitario activado por el SAMU. Tras finalizar la intervención, la dotación retiró del lugar a base, a las 13:54 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.