Fallece un obrero en Gijón al caer del tejado de un edificio que estaban reformando

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años y nacionalidad española ha fallecido este viernes en accidente laboral al precipitarse al vacío desde el tejado que estaban reformando, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría gijonesa.

De acuerdo a las mismas fuentes, la Policía recibió una llamada, a las 10.15 horas, en la que se informaba de que había habido un siniestro laboral en el número 7 de la avenida de Galicia.

Según las primeras averiguaciones, la víctima se encontraba trabajando en el tejado de un edificio de cinco plantas cuando, por causas que aún se desconocen, cayó a un patio interior. El hombre falleció en el acto y, a las 11.30 horas, el juez autorizó el levantamiento del cadáver para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Oviedo, para realizarle la autopsia. Hasta el lugar se desplazó también la Policía Científica para investigar las causas del accidente.

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que se encontraba en Gijón, ha lamentado el accidente mortal laboral y ha trasladado su pésame a la familia.