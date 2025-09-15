Un fallecido, un herido grave y seis leves en los 33 accidentes de tráfico del fin de semana en Asturias

Archivo - Corredor del Nalón. Carretera regional AS-117. Vía rápida que une Laviana y Langreo y que conecta con Oviedo y con Gijón a través de la Autovía Minera, con una línea continua de color rojo en la mediana entre Sama y El Entrego. - EUROPA PRESS - Archivo

El fin de semana en las carreteras asturianas ha finalizado con un fallecido, un herido grave y seis leves en los 33 accidentes de tráfico que se han producido.

Según ha informado la Guardia Civil de Asturias, el sector de tráfico atendió en total 13 accidentes el viernes, día en que dos personas resultaron heridas leves y otra falleció. El fallecido es un vecino de San Martín del Rey Aurelio atropellado por un turismo en la GI-81.

El sábado 13 de septiembre se produjeron 11 accidentes de tráfico, en los que dos personas resultaron heridas leves y una grave. Finalmente, el domingo 14 de septiembre dos personas resultaron heridas leves y una grave en los nueve accidentes registrados.