"Mi favorito sería Cervantes": Las pistas del jurado de las Artes en los Premios Princesa 2026

La presidenta del jurado del premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, María Pagés. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hotel de la Reconquista de Oviedo vuelve a ser el epicentro de la cultura internacional esta semana. Con 55 candidaturas sobre la mesa y una nómina calificada de "imbatible", el jurado del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026 ha iniciado este martes unas deliberaciones que se presentan complejas. Desde las bromas de Josep Maria Flotats reclamando un premio para Cervantes, hasta el estreno del exfiscal Eduardo Torres-Dulce, el consenso se busca entre figuras de la arquitectura, el cine y la música en una decisión que se conocerá mañana al mediodía.

Aunque las deliberaciones del jurado son secretas, varios miembros del jurado han destacado la relevancia de todas las candidaturas y han asegurado que todas ellas son merecedoras del premio, asegurando que la nómina de opciones "es imbatible".

La presidenta del jurado, la coreógrafa María Pagés, ha asegurado que la deliberación para elegir al ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes "es una decisión difícil" pero ha indicado que el jurado es "responsable" ante las 55 candidaturas presentadas, que abarcan todas las disciplinas artísticas y reflejan "la magnitud de lo que son todas las artes que abarcan tantísimo".

Pagés ha destacado que el jurado es "un jurado magnífico" con el objetivo de "sacar una buena premiada, un buen premiado", y ha subrayado que "lo interesante del trabajo de los jurados es llegar a un consenso y que esté muy bien avalado y sostenido", confiando en que "esta reunión va a ser enriquecedora para todos".

CERVANTES, EL FAVORITO IMPOSIBLE DE FLOTATS

El actor y director de teatro catalán Josep Maria Flotats ha subrayado la complejidad de las deliberaciones para elegir al ganador entre los candidatos y ha explicado que no existe criterio para priorizar una disciplina artística sobre otra de un año a otro, sino que la decisión depende de factores como "la casualidad" o el impacto que puede tener un artista en un momento dado.

Flotats ha asegurado que tiene "varios favoritos" de distintas disciplinas aunque ha rehusado dar nombres. "Mi favorito sería, por ejemplo, Cervantes", ha bromeado.

Se estrena en estas deliberaciones el exfiscal y crítico de cine Eduardo Torres-Dulce, quien ha destacado la "universalidad" de los premios y la oportunidad que brindan de "mirar a mundos completamente diferentes". El exfiscal ha reconocido la calidad de las 55 candidaturas y ha asegurado que "la nómina es imbatible" en todos los sectores, no solo en el cine.