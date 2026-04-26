Premios Princesa de Asturias 2026: El jurado de Artes inicia deliberaciones en Oviedo con 55 candidaturas

Archivo - El presidente de Asturias, Adrián Barbón, la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo (Espa - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reuniones de los jurados de los Premios Princesa de Asturias de 2026 comienzan esta semana con las deliberaciones del jurado del premio de las Artes, al cual optan 55 candidaturas de 30 nacionalidades.

El de las Artes es el primero de los ocho galardones internacionales que convoca anualmente la Fundación Princesa de Asturias. Las reuniones del jurado encargado de otorgar este reconocimiento se celebrarán los próximos días 28 y 29 de abril en el Hotel de la Reconquista, en Oviedo, según ha informado la Fundación Princesa en nota de prensa.

Este galardón, que este año alcanza su XLVI edición, se concede a la labor de "creación y perfeccionamiento" en disciplinas como la arquitectura, la cinematografía, la danza, la escultura, la fotografía, la música, la pintura, el teatro y otras manifestaciones artísticas.

El fallo del jurado se hará público el miércoles, 29 de abril, a las 12.00 horas en el Salón Covadonga del hotel. Cada premio está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.