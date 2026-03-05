Febrero fue muy cálido en Asturias, el quinto más templado desde 1961, según la Aemet

Archivo - Calles de Oviedo en un día de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mes de febrero resultó muy cálido en Asturias, con una temperatura media de 9,4 grados centígrados, lo que supone 2,5 grados por encima del promedio del periodo de referencia 1991-2020, fijado en 6,9 ºC, según el balance mensual publicado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Con estos valores, febrero de 2026 se sitúa como el quinto más cálido del periodo 1961-2026.

La temperatura máxima media alcanzó los 13,6 ºC, 2,2 grados más que la media climatológica, y las mínimas se situaron en 5,1 ºC, 2,7 grados por encima del promedio habitual. En cuanto a la precipitación, el mes tuvo carácter húmedo, con 131,4 milímetros recogidos de media, un 9% más que lo esperado para un febrero típico (120,5 mm).

No obstante, el año hidrológico en curso -de octubre de 2025 a febrero de 2026- mantiene hasta el momento un carácter seco, con un acumulado medio de 577,3 milímetros, un 17% inferior al valor normal del periodo 1991-2020.

La Aemet detalla que el mes comenzó con temperaturas por encima de lo normal y el paso de varios frentes fríos hasta el día 5. Entre los días 5 y 11, las borrascas Leonardo, Marta y Nils provocaron un predominio de viento sur y temperaturas elevadas, mientras que la llegada de la borrasca Oriana los días 13 y 14 trajo aire frío, un descenso acusado de las temperaturas y precipitaciones intensas, con nieve desde los 1.000 metros. Posteriormente, el episodio de la borrasca Pedro el día 18 volvió a bajar los termómetros.

A partir del día 20, el establecimiento de un anticiclón con vientos de componente sur-suroeste generó un periodo de estabilidad y temperaturas altas, con una anomalía de hasta 5,9 grados el día 24. El mes se cerró con la llegada de un frente frío el día 27, que devolvió temperaturas más normales y precipitaciones débiles.