La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago celebra su asamblea nacional en Oviedo los días 20, 21 y 22

La presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, presenta en rueda de prensa el programa de la Asamblea, acompañada por el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo en Oviedo la XXXIX Asamblea Nacional, con la participación de más de 40 asociaciones de toda España y más de 170 personas.

La cita, que se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, convertirá a la capital asturiana en punto de encuentro del mundo jacobeo, con un programa que comenzará a las 18.30 el viernes con la recepción a los asistentes.

El sábado se celebrará la Asamblea de presidentes y delegados, y los acompañantes participarán en un programa paralelo de visitas con excursiones a Cangas de Onís y Covadonga. El sábado se celebrará una cena de clausura en la que se hará un reconocimiento a la catedrática de la Universidad de Oviedo María Josefa Sanz, cronista de Avilés y distinguida con el bordón de los Caminos de Santiago de Asturias por "su trayectoria y su compromiso con la divulgación cultural e histórica".

El domingo, tras la asistencia a la misa en la Catedral de Oviedo, los miembros de la Federación celebrarán una comida como clausura de la Asamblea.

La presidenta de la Asociación Astur-Leonesa de Amigos del Camino de Santiago, Lourdes Campillo, ha presentado en rueda de prensa el programa de la Asamblea, acompañada por el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana.

EL CAMINO GOZA DE "MUY BUENA SALUD"

Campillo ha asegurado que el Camino de Santiago, en todas sus variantes, goza de "muy buena salud", y ha destacado el atractivo del Camino Primitivo, que sale de Oviedo. "Esta asamblea es más importante que ninguna por el significado de Oviedo dentro del Camino. Es el origen de todos los caminos que a posteriori cubrieron toda la península", ha asegurado.

Para que el Camino de Santiago continúe la senda positiva, Lourdes Campillo ha abogado por un mejor mantenimiento de los caminos, especialmente en Asturias, donde la naturaleza es "exuberante". También ha pedido un "marcaje suficiente" con hitos de piedra fácilmente visibles.

Por su parte, el concejal García Quintana ha destacado la posición de Oviedo como origen del Camino de Santiago y ha asegurado que el Ayuntamiento asume esta responsabilidad "con orgullo" y con una "estrategia clara de posicionamiento" a través de la marca 'Oviedo, origen del Camino'.

Tras seis años "trabajando en este eje", considera el edil que los datos indican que están en el camino correcto. En 2025, ha dicho, más de 28.000 peregrinos sellaron su compostelana del Camino Primitivo.