La Federación Vecinal afea al Gobierno local el "silencio municipal que amenaza las fiestas de barrio"

Archivo - Fiesta de barrio, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha criticado este miércoles el "silencio municipal que amenaza las fiestas de barrio de 2026".

En este sentido, han reprochado al Gobierno local "la ausencia de diálogo y la falta de seriedad" con la que está gestionando la regulación de las fiestas de barrios y parroquias del presente año.

A través de una nota de prensa, han advertido de que, a escasas semanas del inicio de muchas celebraciones -con varias fiestas ya en marcha en su tramitación administrativa e incluso en plena organización-, las asociaciones vecinales siguen sin recibir una comunicación oficial "clara" sobre los cambios que el Ayuntamiento pretende introducir este año.

"Sabemos con certeza que va a haber modificaciones, pero seguimos sin la reunión comprometida para conocerlas oficialmente y poder adaptarnos con tiempo quienes organizamos realmente estos festejos", ha llamado la atención la FAV.

"Mientras tanto, las continuas filtraciones en prensa sobre horarios, nuevas exigencias técnicas, servicios obligatorios o posibles cambios económicos generan una incertidumbre inadmisible y la sensación de que hay colectivos que ya conocen decisiones que a esta Federación se le siguen negando", han lamentado.

A este respecto, han reivindicado que son la principal plataforma organizadora de festejos de la ciudad, con unas 25 fiestas de barrio impulsadas por las asociaciones vecinales.

Han recalcado, además, que cuando el Gobierno municipal anunció cambios en la regulación de las fiestas, la Federación trabajó "con responsabilidad, elaborando propuestas consensuadas y trasladando soluciones realistas para mejorar la organización, simplificar trámites y compatibilizar el desarrollo festivo con la convivencia vecinal".

Sin embargo, han remarcado que la respuesta del Ayuntamiento han sido: "retrasos, silencio, reuniones aplazadas, compromisos incumplidos y un primer documento de modificación normativa que no recogía ninguna de las aportaciones realizadas".

A esto han sumado que la nueva reunión comprometida "nunca llegó", por lo que volvieron a solicitarla formalmente el pasado marzo. "Seguimos esperando", han apuntado, al respecto.

"Resulta especialmente grave que se pretendan introducir cambios a mitad de temporada, cuando muchas programaciones están cerradas, contratos comprometidos y solicitudes administrativas ya registradas", han llamado la atención desde la FAV, quien ha resaltado que el que unas fiestas se rijan por unos criterios y otras por otros genera "desigualdad, agravios comparativos y una absoluta falta de planificación".

La Federación Vecinal ha hecho especial hincapié en la preocupación que les generan los posibles cambios en horarios, ya que se habla de recortes importantes "sin que exista confirmación oficial ni posibilidad de diálogo", han apuntado.

Por todo ello, han exigido al Ejecutivo municipal una reunión "inmediata, urgente e inaplazable" para conocer oficialmente cuáles serán las condiciones de las fiestas de 2026. De no haber criterios claros, han avanzado que estudiarán la adopción de medidas conjuntas de protesta y acciones públicas para defender el trabajo del movimiento vecinal y la dignidad de estas fiestas.