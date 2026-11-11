Femetal cifra en un 10,5% el seguimiento de la huelga general en las empresas del metal de Asturias

Archivo - El presidente de Femetal, Antonio Fernández-Escandón, durante el encuentro informativo Total Energies, en el Espacio Circus de Oviedo, a 25 de febrero de 2026, en Oviedo, Asturias (España). Durante la sesión se abordan cuestiones como la electri - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) ha cifrado en un 10,5% el seguimiento de la huelga general de este miércoles entre las empresas del sector incluidas en su análisis. Según la patronal, la jornada ha transcurrido con "normalidad y tranquilidad, sin incidencias comunicadas en los centros de trabajo".

Por tamaño de empresa, el mayor seguimiento se ha registrado en la mediana empresa, con un 14,9%. En las grandes empresas, el porcentaje se ha situado en el 9,8%, mientras que en las pequeñas ha alcanzado el 5,2%.

A la vista de estos datos, Femetal considera que la convocatoria no ha provocado una "paralización significativa" de la actividad en el sector del metal asturiano.

La organización empresarial ha señalado que, aunque el impacto puede variar en función de cada empresa, los datos disponibles apuntan a una incidencia "poco significativa" en la actividad del conjunto de las empresas del sector.