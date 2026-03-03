Femetal defiende los avances en el convenio de montajes y cuestiona la huelga sindical

Archivo - Industria, Polígono industrial, PEPA, Paro. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias (Femetal) ha reaccionado al anuncio de huelga de CCOO y UGT en el marco de la negociación del Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares, y ha asegurado que han trabajado "con voluntad inequívoca de alcanzar acuerdos" desde el inicio de las conversaciones en mayo de 2025.

Según la patronal, se han planteado reducciones de jornada de ocho horas anuales, incrementos salariales vinculados al IPC, aumentos de dietas superiores al 16 % y descansos compensatorios para favorecer la conciliación de la vida personal y familiar. También han destacado avances en igualdad de trato salarial entre trabajadores activos y aquellos en situación de incapacidad temporal.

Femetal ha subrayado que las empresas no buscan que los trabajadores "pierdan poder adquisitivo ni derechos laborales", y ha señalado que el principal punto de desacuerdo es la exigencia sindical de recuperar una fórmula de actualización salarial que consideran "obsoleta" y que afecta a 7.000 trabajadores del sector metalúrgico en España.

La patronal considera que la convocatoria de huelga es "desproporcionada" y ha advertido de posibles efectos en la actividad industrial, como el retraso en el rearranque del Horno Alto B de ArcelorMittal, clave para la recuperación del sector, que descendió un 10,3% en Asturias en el último trimestre de 2025 por la caída de la actividad siderúrgica.