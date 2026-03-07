Femetal defiende los avances en la negociación del Convenio de Montajes y Auxiliares y ve "injustificada" la huelga

Archivo - Industria, Polígono industrial, PEPA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fenetal defendió este sábado los avances realizados desde el inicio del proceso negociador y ha reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo ante el anuncio de los que considera una "huelga injustificada" en el marco de la negociación del Convenio Colectivo de Montajes y Empresas Auxiliares.

A través de una nota de prensa, Femetal incide en que entre las propuestas planteadas destaca la reducción de 8 horas de la jornada anual hasta las 1.714 horas, incrementos salariales vinculados al IPC, subidas de dietas superiores al 16 %, medidas de conciliación mediante descansos compensatorios y avances en igualdad salarial entre trabajadores en activo y en IT.

Añade la patronal que el principal desacuerdo se mantiene en la exigencia de la parte social de recuperar una fórmula de actualización salarial que asegura Femetal está "totalmente en desuso, que no forma parte del AENC y cuya aplicación en el sector es actualmente limitada a tan solo un 6 por mil de los trabajadores del sector en España".

Femetal considera que la convocatoria de huelga en el actual contexto de negociación es "desproporcionada" puesto que, ante los 14 puntos propuestos por la parte social, la patronal ha pedido para tres de ellos dos días de trabajo para dar una respuesta por escrito el lunes. "Lamentablemente la parte social solo está dispuesta a negociar con límites de tiempo reducidos a 5 horas el lunes, mientras que, como se ha reiterado en múltiples ocasiones, nuestra disposición para encontrar la solución al conflicto planteado por los sindicatos es total y sin limitaciones", concluyen.