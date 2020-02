"El feminismo actual es la Kaleborroca del comunismo", dice Seguí ante la manifestación contra su libro en Avilés

Publicado 13/02/2020 20:51:54 CET

AVILÉS, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La escritora y cofundadora de Vox, Cristian Seguí, ha dicho este jueves que "el feminismo actual es la Kaleborroca del comunismo" ante la manifestación convocada por el colectivo feminista 'Les Rudes' en contra de la presentación de su libro 'Manual para defenderte de una feminazi' en el hotel NH Palacio de Avilés, organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País.

Para Seguí, "son mujeres que llevan el pin rojito de Otegui, y que están dirigidas a eliminar al hombre o mujer divergente no socialista", según señaló a los medios de comunicación a su llegada al hotel, donde media hora antes un centenar de mujeres y hombres se concentraban a la espera de la llegada de Seguí.

La concentración no logró su propósito de boicotear el acto, como sí ocurrió en León la semana pasada. Entre otras proclamas de la manifestación se pudo escuchar "Asturias será la tumba del fascismo"; "Un bote, dos botes, fascista el que no bote"; o "Tú familia nuclear no nos deja abortar", han sido otras de las proclamas dirigidas a Seguí, que las grabó con su propio teléfono móvil.

También le dijeron "Tu fistro vaginal para Ortega y Abascal", en alusión a un comentario de Cristina Seguí en Twitter en el que escribió: "Yo propongo a las feministas que me coman el fistro vaginal".

De hecho, preguntada sobre su enfrentamiento en redes sociales con los colectivos feministas, Seguí ha señalado que ella lo hizo "en términos parecidos que suelen utilizar estas mujeres, pero bastante menos soez". "Hice un homenaje a Chiquito de La Calzada con fistro vaginal, y sólo contestaba a unas mujeres que querían boicotear un acto de presentación de mi libro. No es tan grave", ha añadido.

Seguí, que saludó a las manifestantes antes de entrar al hotel donde la presentación se llevó a cabo sin incidentes, considera que se ha quedado "corta" al entender que, en su opinión, "el feminismo de hoy en día es un movimiento totalitario con mujeres con graves problemas psicosexuales, mujeres manejadas por la ultraizquierda, que sólo son útiles para intentar reventar actos como éste en hoteles, y presionar sobre sentencias judiciales".