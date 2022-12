. Fernández Bartolomé: "Todos los argumentos escuchados en contra de las cuentas son en clave electoralista"

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, ha manifestado este viernes que dará su apoyo al proyecto de presupuestos del Gobierno para 2023 "porque cree que es necesario" y ha añadido que "todos los argumentos que ha escuchado en contra de las cuentas son en clave electoralista y no los entiende, porque no ve ninguna alternativa a que Asturias no tenga presupuestos en un contexto como este".

"Es una irresponsabilidad que Asturias no tenga unos presupuestos que además son realistas" ha insistido Fernández Bartolomé, que ha presentado en rueda de prensa las propuestas del Grupo Mixto que el Gobierno ha incluido, tras la pertinente negociación, en el proyecto presupuestario. No obstante ha indicado que el presupuesto "aun está vivo" y tratará de incluir alguna enmienda al mismo en el trámite parlamentario.

Así, ha destacado Armando Fernández Bartolomé las medidas que tienen que ver con ámbito sanitario. Ha indicado que aunque no se recoge una reordenación del mapa sanitario como tal, si se incluyen una serie de medidas como la creación de consultas de referencia especializada y unidades multidisciplinares.

Se incluye además la extensión de la hospitalización a domicilio en Oviedo. La apuesta por las consultas la alta resolución para patologías prevalentes son otros de los compromisos arrancados por el diputado al Gobierno.

No son los únicos, ya que en materia sanitaria se recogen otras propuestas que han sido reiteradamente reclamadas en sede parlamentaria por el diputado del Grupo Mixto, como por ejemplo implementar un mayor número de recursos a la salud mental.

En lo referido a la ordenación del territorio, ha destacado Armando Fernández Bartolomé las medidas para potenciar y aprovechar los espacios naturales, como la creación de una gran ruta Transcantábrica o recuperar una partida para dar a conocer en el ámbito educativo esos espacios naturales han sido algunas de las cuestiones aportadas por el Grupo Mixto al proyecto presupuestario en materia de territorio.

También se ha referido el parlamentario a otras medidas incluidas en las cuentas para 2023 referidas a otras áreas como una partidas de 200.000 euros para un Plan de Evaluación Independiente de Políticas Públicas o 150.000 euros para elaborar un estudio, con la Universidad de Oviedo, sobre a desigualdad socioeconómica de Asturias.