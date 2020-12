Fernández (C's) considera que el discurso de Barbón es "manido y repetitivo" fiando todo a la responsabilidad individual

OVIEDO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Susana Fernández, se ha referido al discurso de fin de año del presidente Adrián Barbón y ha lamentado que en el mismo "lo fíe todo de nuevo a la responsabilidad individual y al sacrificio de los sectores estigmatizados". Para la formación naranja el discurso es "manido y repetitivo".

Por ello Susana Fernández se ha preguntado "qué va a hacer el Gobierno además de limitar y prohibir" y ha criticado que en las palabras de Barbón "no se percibe ningún esfuerzo por informar y concienciar más allá de sus discursos, que son tan manidos y repetitivos que la sociedad empieza a ser impermeable a sus mensajes".

"Para salvar vidas no basta con ganar tiempo, también hay que tener una respuesta sanitaria adecuada, es decir, los médicos y enfermeras no pueden estar haciendo papeleos en lugar de atendiendo a pacientes. No debemos olvidar que la gente no solo enferma o se muere por coronavirus", ha destacado Susana Fernández.

Por otra parte, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha manifestado que su grupo cree que la aprobación del presupuesto es un buen comienzo, pero no puede ser un fin en sí mismo.

En este sentido ha advertido de que "solo con tener dinero no basta, y hay que saber gestionarlo de forma rápida y efectiva". "Respecto a las ayudas estatales y europeas a las que hace alusión en su discurso, queremos recordarle que para que estas lleguen en tiempo, cantidad y forma el presidente del Principado tiene que escucharse menos y hacerse oír más, sobre todo en Madrid, donde está claro que no le hacen caso", concluye Fernández.