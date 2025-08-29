Fernández Lanero (UGT), sobre los incendios: "El daño no lo hace el fuego, lo hace el negacionismo climático"

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha referido este viernes a la oleada de incendios forestales que también afectan al Principado y se ha mostrado muy críticos contra quienes niegan el cambio climático. "El daño no lo hace el fuego, lo hace el negacionismo climático", ha dicho en el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en Oviedo para presentar la escuela de verano del sindicato.

Fernández Lanero ha dicho que ese cambio climático nadie lo puede poner en duda y que se manifiesta, como se ha visto, en danas, incendios e inundaciones.

No obstante, el dirigente sindical asturiano ha admitido que seguramente es necesario dotar de más recursos y hacer más labores de prevención, para hacer frente a los incendios.

En cualquier caso, ha dicho que la actuación del Gobierno de Asturias en este asunto ha sido adecuada y ha estado presente en todo momento. Fernández Lanero ha añadido además que llevan meses trabajando con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de Asturias, Alejandro Calvo, en la mejora de la planificación, la organización y la gestión del sistema de emergencias.

"Creo que lo importante es seguir dando más recursos y garantizando esas labores de prevención y persiguiendo, si los hubiera, a los culpables", ha señalado.

El pasado 8 de agosto representantes de UGT y también de los sindicatos CCOO, CSIF, Izquierda Sindical Asturiana y Usipa emitieron un comunicado conjunto en el que alertaban de 'descontrol' e 'improvisación' en la organización de las vigilancias de incendios en Asturias. Se quejaban de una circular interna que modificaba las condiciones de trabajo de los Agentes del Medio Natural.

Preguntado sobre este asunto, Fernández Lanero, ha dicho que el trabajo que han mantenido con el Principado durante meses ha sido en la planificación y en la organización. "No sé en concreto el caso concreto", ha indicado, en relación al comunicado referido. En cualquier caso, ha dicho que siempre serán necesarios más equipamientos, más recursos humanos y materiales para prevención.