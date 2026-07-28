Fernández Llaneza ve una "decepción y una pésima noticia" la pérdida de la Agencia Estatal de Salud Pública para Oviedo

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad en favor de Zaragoza como sede de la Agencia de Salud Pública y ha asegurado que es "una decepción y una pésima noticia para Oviedo".

"Todos teníamos esperanzas de que la Agencia de Salud Pública viniese para Oviedo. Asturias tiene una infraestructura sanitaria y Oviedo en concreto, que la hacían, yo creo, que digna, acreedora de esa agencia, y lo que queda es ver un poco también el expediente para ver en qué posición quedamos, a ver cuáles son los puntos que se han valorado más, cuáles se han valorado menos, no es lo mismo quedar segundos que haber quedado los últimos", ha dicho el portavoz socialista.

Preguntado si considera que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha hecho todo lo posible por lograr traer la sede, ha indicado que cree que sí.

"Yo no sé si el alcalde ha hecho todo lo que debería, supongo que sí, quiero pensar que sí, espero pensar que sí, y habrá que ver dónde hemos tenido puntos fuertes y dónde hemos tenido puntos débiles y cuando tengamos esa información seguramente podremos hacer un análisis mucho más objetivo y mucho más riguroso", ha concluído.