Fernández Muñiz defiende la actuación del Principado en materia de salud mental

OVIEDO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno asturiano, Pablo Fernández Muñiz, ha defendido este martes la estrategia de actuación del Ejecutivo en materia de salud mental, asegurando que "ya se está ultimando" el plan 2022-2030 en esta materia.

Tras ser preguntado por la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco acerca de la prevención de problemas emocionales y mentales en niños, adolescentes y jóvenes, ante el aumento de trastornos detectados en este sector de la población, el consejero ha señalado que ya está en marcha un plan específico de salud mental vinculado a la pandemia.

En este plan, ha explicado, se ha incluido un listado de comportamientos entre la población más joven para alertar sobre posibles problemas mentales. "Consciente" de los efectos para la salud de la pandemia, Fernández Muñiz ha dicho que se han reforzado las contrataciones de psicólogos para hacerle frente.

Por su parte, la diputada de Vox ha alertado de que "lo prometido en salud mental no llega" y ha reprochado al Ejecutivo que redacte planes que luego "no cumplen". Si los problemas mentales actuales no se remedian entre la población joven, ha alertado, se producirá un aumento de "casos psicóticos" en adultos en el futuro, un asunto para el que, asegura, el sistema de salud asturiano "no está preparado".