El festival Boombastic anuncia el fin de una etapa tras cuatro ediciones

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Boombastic, que nació en Llanera (Asturias), ha anunciado este jueves, a través de sus redes sociales, el cierre de una etapa tras cuatro ediciones, en un mensaje cargado de emoción y agradecimiento a su comunidad. "Hoy cerramos una etapa muy especial. Gracias por estos 4 años en los que habéis hecho que Boombastic sea mucho más que un festival", han expresado a través de sus canales oficiales.

En el comunicado, el equipo del festival ha agradecido "cada salto, cada abrazo, cada canción que cantamos juntos" y ha destacado los "momentos únicos que quedarán para siempre en la memoria".

Boombastic, que nació con el objetivo de ofrecer una experiencia musical diferente y cercana con artistas nacionales e internacionales, consiguió consolidarse en estos años como una cita destacada en el calendario festivalero, reuniendo a miles de asistentes y llevando el festival a diferentes puntos de la geografía española en sus distintas ediciones.