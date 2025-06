El festival 'Fifty-Fifty' contará con conciertos de Matteo Paggi y Daahoud Salim,

Matteo Paggi & The Giraffes - FIFTY-FIFTY

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival 'Fifty-Fifty' de Jazz y Poesía de Avilés prepara su cita de este mes de septiembre. Concretamente, el evento se celebrará el último fin de semana de ese mes.

La organización garantiza una programación "vibrante y diversa" que une "talento emergente, figuras consolidadas y una mirada internacional".

La sala-club de Factoría Cultural será el epicentro de tres noches (y una tarde) de música en directo, donde el jazz contemporáneo, la fusión y la energía escénica serán protagonistas. Tras el reciente anuncio del concierto inaugural (jueves 25 de septiembre) con el cuarteto liderado por la pianista y compositora Lucía Rey, los organizadores avanzan en la programación, confirmando conciertos que tendrán como escenario la sala-club de Factoría Cultural.

Así, Matteo Paggi y Daahoud Salim estarán en Avilés. Ganador del premio I-Jazz 2025 en Italia, el trombonista Matteo Paggi presenta en el 'Fifty- Fifty' Festival su nuevo proyecto como líder y compositor de una de las bandas jóvenes con más proyección en el panorama jazzístico europeo. De la mano de 'Giraffe', interpretan dos composiciones originales de jazz moderno y música crossover. Será el 26 de septiembre a las 22.30 horas.

Al día siguiente, a la misma hora, será el turno de Daahoud Salim Quintet, que ha sido recientemente galardonado con el Premio Plataforma Jazz España a mejor proyecto emergente, lo que les está llevando en una gira por alguno de los festivales de jazz más importantes del país.

La banda, formada en Ámsterdam en 2015, ha actuado en algunas de las salas y festivales más relevantes del mundo, como el Jazz at the Lincoln Center de Nueva York, el Keystone Korner en Baltimore, el Festival de Jazzaldia de San Sebastián, el Festival Internacional de Jazz de Madrid, el Athens Jazz, etc.