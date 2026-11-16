El festival NegrOviedo reúne a más de 2.000 personas en su primera edición

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del festival de novela negra NegrOviedo ha reunido a más de 2.000 personas durante los tres días de programación, celebrados entre el 13 y el 15 de noviembre en Oviedo. La cita, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Educación, ha registrado aforo completo en distintas actividades y encuentros con autores.

La Biblioteca Lorenzo Rodríguez Castellano, en el Campo San Francisco, ha acogido la mayor parte de la programación, que ha incluido mesas redondas, presentaciones literarias, encuentros con clubes de lectura, actividades escolares y talleres infantiles. Más de una veintena de escritores han participado en esta primera edición, entre ellos Manu Marlasca, César Pérez Gellida, Leticia Sierra, Greta Alonso, Paco Bescós y Marta Huelves.

Uno de los encuentros destacados ha sido el celebrado el sábado en el Teatro Filarmónica, donde César Pérez Gellida presentó su última novela, 'La piel de una gota', en una conversación con el periodista y escritor Miguel Barrero, director de la Semana Negra de Gijón.

La concejala de Educación, Lourdes García, ha valorado la acogida de esta primera edición y su capacidad para acercar la literatura a nuevos lectores, especialmente niños y jóvenes.

Por su parte, la comisaria del festival, Susana Jódar, ha señalado que la respuesta del público ha superado sus expectativas: "Planteamos un programa con diversidad de actividades y enfoques dentro de la novela negra y, personalmente, la acogida ha superado todas las expectativas. No puedo decir cuál resultó más interesante para el público, porque se volcaron en absolutamente todas".