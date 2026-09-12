El Festival de Teatro Amateur 'Ciudad de Oviedo' entrega este sábado sus premios

Archivo - Teatro de Pumarín José Antonio Lobato - PSOE DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de Pumarín 'José Antonio Lobato' acoge este sábado, a las 19.00 horas, la gala de entrega de premios de la XVI edición del Festival Nacional de Teatro Amateur 'Ciudad de Oviedo' Memorial José Antonio Lobato, organizado por FETEAS y la Fundación Municipal de Cultura.

Durante la gala se entregarán 13 premios a los participantes en el certamen, en el que han tomado parte 16 grupos, catorce asturianos y dos procedentes de otras comunidades autónomas. El acto estará acompañado de música y poemas a cargo del grupo La Máscara.

La entrada a la gala será libre hasta completar el aforo y la duración prevista es de unas dos horas.