El Festival VESU pone a la venta las entradas de día y desvela la distribución por días de su séptima edición

Festival VESU - FESTIVAL VESU

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El festival VESU ha desvelado la distribución por días de su séptima edición, que se celebrará del 26 al 28 de junio en Oviedo y Bueño, con actuaciones de Depresión Sonora, María Arnal, Mujeres o Billy Boom Band, entre otros artistas.

La programación del viernes 26 de junio en el Espacio FMC, ubicado en la zona de El Campillín, incluirá los conciertos de Depresión Sonora, Dora Black, Mujeres y Sobrezero, además de una sesión DJ de Lucía Dilema.

El sábado 27 actuarán María Arnal y Puño Dragón, junto a Snake Eyes, DenisDenis, Las Petunias y La Sonrisa de Julia dentro del ciclo Vibra Mahou. La jornada concluirá con una sesión de Mediocre DJ.

El domingo 28, la Central Artística de Bueño (CAB) acogerá "VESU en La Ribera", una sesión vermú con las actuaciones de Billy Boom Band y Begut y el cierre musical de Diskreepo.

Según ha informado la organización, las entradas de día ya están disponibles junto a los abonos para las tres jornadas. El festival cuenta con el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y del Ayuntamiento de Ribera de Arriba.