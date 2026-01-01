El Festival XI Semana Mágica celebra una actuación solidaria con en la Cocina Económica

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, presenta en el Ayuntamiento gijonés, junto al ilusionista José Armas, la XI Semana Mágica. - EUROPA PRESS

GIJÓN 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional XI Semana Mágica de Gijón afronta sus últimas funciones y en coherencia con el espíritu social del certamen, el director del festival, José Armas, protagonizará este jueves, día de Año Nuevo, a las 18.30 horas, una actuación solidaria en la Cocina Económica de Gijón, dirigida a sus usuarios.

Esta cita se enmarca en el año del 120 aniversario de la entidad, que desarrolla una importante labor de apoyo alimentario y de alojamiento para personas y familias en situación de necesidad en la ciudad.

La clausura del festival tendrá lugar el 4 de enero, a las 19.00 horas, en el Teatro Jovellanos, con el espectáculo del hipnotista del Circo del Sol, el argentino Aryel Altamar, que actúa por primera vez en Asturias. El artista, que ha presentado su trabajo en países como Estados Unidos, Italia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Perú o Argentina, ofrecerá un montaje interactivo en el que el público podrá elegir entre ser hipnotizado o seguir el show desde la butaca.

Según la organización, se trata de una propuesta exclusiva y familiar, con un tono humorístico y respetuoso, que busca "marcar un antes y un después" en la concepción de la mente humana de quienes asistan. El festival destaca que la función supone una oportunidad única para vivir en primera persona la experiencia de la hipnosis de escenario de uno de los hipnotistas más reconocidos del panorama internacional.