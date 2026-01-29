Feten cumple 35 años con un festival consolidado que mira "al futuro con orgullo"

Presentación de la XXXV Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten), en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este jueves la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños, niñas y familias (Feten), que en esta próxima edición, del 21 al 27 de febrero, cumple 35 años.

Por la feria pasarán 86 espectáculos e instalaciones, con más de 200 pases a cargo de 82 compañías, con procedencias de prácticamente todo el territorio nacional y de países como Palestina, Armenia, Francia, Italia, Portugal, República Checa.

López Moro, en este sentido, ha destacado que esta feria ha ido evolucionando con el tiempo hasta ser "un espacio de intercambio, de reflexión y descubrimiento, pero también una gran fiesta de las artes escénicas".

"Cumple 35 años mirando al futuro con orgullo, por el camino recorrido, y reforzando su papel como cita única para el sector de las artes escénicas, para la infancia y la juventud", ha remarcado la edil.

El programa, además, incluye nueve estrenos, pondrá en valor el talento asturiano con la presencia de diez compañías y tres más que se sumarán al espacio de La Petite Caravane, en la plaza Instituto.

A mayores, ha avanzado que se realizará, por primera vez dentro del espacio profesional, una presentación de las compañías asturianas que participan en la feria.

Una oportunidad para mostrar a los profesionales que asisten a Feten "la potencia de la creación de nuestro sector en Asturias", ha resaltado.

Sobre lo que podrá verse en esta edición, ha asegurado que "nos ofrece una oferta artística que aborda temas de gran calado social y cultural, como la diversidad, la memoria, la identidad, el valor del tiempo, la escucha, la amistad o el absurdo de la guerra, siempre desde una actividad accesible y pensada para todos los públicos".

Como novedad en esta edición, también, es la creación del espacio Pro Feten 2026, concebido como un lugar de trabajo, encuentro y conexión para los profesionales de este sector.

A ello ha sumado el Encuentro Internacional organizado junto a la Asociación de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (Assitej), que este año tendrá el foco en la inclusión y la accesibilidad de las artes escénicas para familias, con la participación de expertas y expertos de distintos países.

Ha recordado, por otra parte, el compromiso social de la feria, como son las funciones en el hospital de Cabueñes o en propuestas expositivas que invitan a la reflexión.

Fetén, en este año, tendrá como espacio neurálgico al Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), pero también podrán verse espectáculos en el teatro Jovellanos, la antigua Escuela de Comercio, colegio público Jovellanos, el teatro de la Laboral, Centros Municipales Integrados y otros espacios abiertos de la ciudad. Sobre esto último, se incorpora la Ciudadela de Capua y la plaza del Humedal. En total habrá 24 espacios donde habrá funciones.

Por parte del director general de Personal Docente del Principado de Asturias, César González, se ha destacado que Gijón vuelve a convertirse con Feten en un gran escenario "donde la imaginación, el juego, la emoción, la creatividad se van a dar la mano". "Volvemos a ser capital de las artes escénicas para la infancia y la juventud", ha agregado.

Para González, el que Feten cumpla 35 años demuestra que la cultura dirigida a los más jóvenes no es un género menor, sino que es "un pilar esencial para construir una sociedad más creativa más crítica, más sensible".

A mayores, ha considerado que el creer en las artes escénicas desde la infancia es apostar por la educación emocional, por el pensamiento libre, por el desarrollo integral de las personas y por una sociedad más sensible, más crítica, más humana.

En esta misma línea, ha defendido que Feten es también un espacio educativo y transformador y también un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, instituciones y sectores culturales.

"Esta cooperación ha conseguido consolidar un proyecto sólido y reconocido a nivel nacional e internacional y nos sitúa en el mapa europeo de todas las artes estéticas", ha sostenido González.

También ha puesto en valor que las compañías participantes son "de enorme calidad artística" y lo hacen con propuestas "innovadoras y diversas", que reflejan la riqueza y la vitalidad del sector.

La jefa del departamento de Innovación Cultural de la Fundación Municipal de Cultura, (FMC), Verónica Rodríguez, por su parte, ha llamado la atención sobre que la madurez de esta feria se aprecia, además de en la programación y la profesionalización de la gestión, en la fidelidad del público y el sector profesional.

En cuanto al programa, ha explicado que, el día 21 de febrero, uno antes de la inauguración oficial, las primeras funciones darán comienzo a las 9.00 horas en la Colegiata, para continuar luego en la Laboral, donde se comparte espacio entre los profesionales y el público escolar.

Como novedad, en esta edición se ha ampliado la oferta escolar con cinco funciones más en la Laboral. En total, este año más de 3.300 escolares de colegios de toda Asturias van a participar. También por primera vez, habrá una experiencia piloto para que se trabaje previamente en las aulas lo que van a ver.

La inauguración oficial tendrá lugar, a las 18.00 horas, en el teatro Jovellanos, el 22 de febrero y correrá a cargo de la compañía Orthemis Orchestra, con un espectáculo llamado 'Bon Voyage!', del que ha explicado que es una propuesta musical con humor, en la que diez músicos se ven obligados a compartir una sala de espera porque les cancelan su vuelo y esto va a dar lugar a situaciones "cómicas y surrealistas".

Asimismo, ha resaltado que durante toda la semana podrá verse en Feten múltiples lenguajes, desde calle, teatro, circo, danza o instalaciones. El espectáculo de circo 'Sóc', de Marta Sitjà, pondrá el cierre a Feten.

La venta de las entradas estará disponible a partir del próximo lunes para las funciones en el Teatro Jovellanos, y para el resto será a través de la plataforma entradascultura.gijón.es, el mismo día de la función. De acceso libre serán las de los centros municipales.

En el apartado expositivo, en el CCAI, destaca, de lunes a jueves, en la sala 2, una pequeña instalación, venida de Palestina bajo el título 'Voces de Gaza', obra de Mahdi Karera & Khoyout Theatre.

En ella se van a mostrar unos títeres que se han construido con material reciclado y que se utilizaron en diferentes festivales en la Franja de Gaza antes del estallido de la última guerra.

También, desde Andalucía, Escenoteca-Arte y Educación trae a Gijón 'El tiempo de los objetos. De lo doméstico al cuento maravilloso'. Se trata de una instalación que tiene un recorrido a través de diferentes cuentos clásicos que el visitantes podrá descubrir desde claves contemporáneas, según Rodríguez. Esta ha advertido de que habrá visitas guiadas que serán de acceso libre, pero para las que será necesaria inscripción breve.

Por otro lado, con motivo del 35 aniversario, habrá repartidas 35 figuras, una por año, con las que ha animado a hacerse una foto y a dejar un mensaje de felicitación. Para ello, se habilitará un lugar en el CCAI, pero también en redes sociales.

El director de la FMC, Aitor Martínez, en su caso, ha incidido en que Feten es una feria que implica de una forma "muy palpable" también tanto a las instituciones como los diversos agentes, "cumpliendo todas las expectativas". A esto ha sumado que la esencia de esta feria es "realmente conseguir que la ciudad participe de ella y disfrute de los espectáculos".