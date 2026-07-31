FIDMA Gijón: TotalEnergies convierte su stand en un hogar de diversión y energía

Pabellón de TotalEnergies en la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - TOTALENERGIES

GIJÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía TotalEnergies regresa por sexto año consecutivo a la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará desde este sábado al próximo 16 de agosto.

Según una nota de prensa de la energética, en esta 69 edición la compañía dará la bienvenida al público bajo el lema 'Pasa, esta es tu casa', una propuesta que transforma su espacio en un hogar abierto a todas las personas.

Inspirado en las distintas estancias de una vivienda, el espacio ha sido diseñado para que los asistentes se sientan como en casa mientras descubren cómo ahorrar energía, reciben asesoramiento personalizado y disfrutan de actividades y premios para toda la familia.

"Estar en La Feria es una muestra del compromiso de TotalEnergies con las personas que confían en nuestra energía más cercana, más asequible y más sostenible", ha señalado la directora de negocio de cliente doméstico de TotalEnergies Electricidad y Gas en España, Rosario Cepero.

"De hecho, en Asturias tenemos más de 700.000 contratos activos de electricidad, gas y servicios, lo que demuestra que el Principado es una zona estratégica para nuestra compañía".

En cuanto al pabellón, la primera parada es la "cocina", el espacio comercial donde personal experto asesorará a los asistentes sobre las mejores opciones para ahorrar en la factura energética.

A continuación, los visitantes llegarán al "salón", una zona exclusiva para clientes en la que podrán recibir atención personalizada y obtener un ticket con el que participar en una dinámica con premio garantizado.

Entre los regalos disponibles se encuentran paraguas, baterías externas, termos, sartenes, una cafetera, un reloj inteligente, cheques regalo, una bicicleta eléctrica e incluso un bono de 1.000 euros en electrodomésticos Bosch.

Después llega la estancia más divertida de la casa: la "habitación de juegos", la parte del espacio de TotalEnergies que más triunfa año tras año. Grandes y pequeños disfrutarán del tres en raya, un ping-pong con tecnología de realidad virtual, canastas, comecocos o un pintacaras.

Antes de abandonar el espacio, los asistentes podrán participar en el sorteo de tres freidoras de aire completando una encuesta de satisfacción.

La visita concluye en el "jardín", donde recibirán el sombrero de paja de TotalEnergies, un clásico de La Feria que cada verano acompaña a miles de visitantes.

Al igual que en ediciones anteriores, TotalEnergies lanzó los días previos a la feria varias acciones para regalar entradas como un sorteo exclusivo para clientes y otro de 600 entradas entre sus perfiles de Facebook, Instagram y TikTok.

En esa misma red social y en colaboración con El tiempo de Javimo, también activó un concurso, abierto hasta el día 30, en el que los autores de las 50 mejores fotos relacionadas con el clima y la energía se llevan una entrada doble.