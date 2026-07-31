Las fiestas Blimea arrancan este viernes con actividades hasta el 5 de agosto

Blimea arranca las fiestas de la Virgen de las Nieves con cinco días de celebraciones - FESTEJOS BLIMEA

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Blimea inicia este viernes las fiestas de la Virgen de las Nieves con un programa que se prolongará hasta el 5 de agosto. El pregón, las verbenas, la paella popular, la jira, los fuegos artificiales y un parque acuático figuran entre las principales citas de unas celebraciones que combinan actividades festivas, deportivas y musicales.

El chupinazo dió comienzo a las fiestas este viernes a las 12.00 horas. A las 19.30 horas tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la Asociación de Festejos Nuestra Señora de las Nieves, coincidiendo con el décimo aniversario del actual equipo organizador. La jornada concluirá con la primera verbena, amenizada por Paréntesis y AsturDj.

El sábado arrancará con una ruta ciclista y continuará con un concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, un torneo de fútbol y la verbena nocturna a cargo de DKRIS y AsturDj. El domingo será el turno de los pasacalles, la sesión vermú, la paella popular, un monólogo de Nacho 'El Maño' y los cartones locos.

Las fiestas continuarán el lunes con el reparto del bollo y la botella para los socios, la tradicional jira, la actuación de Jorge Ferre, los fuegos artificiales y la última verbena, protagonizada por Grupo Fussion y AsturDj. El programa concluirá el miércoles 5 de agosto con un parque acuático abierto a todas las edades.