Las fiestas Blimea arrancan este viernes con actividades hasta el 5 de agosto

Blimea arranca las fiestas de la Virgen de las Nieves con cinco días de celebraciones
Blimea arranca las fiestas de la Virgen de las Nieves con cinco días de celebraciones - FESTEJOS BLIMEA
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 31 julio 2026 18:19
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   OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Blimea inicia este viernes las fiestas de la Virgen de las Nieves con un programa que se prolongará hasta el 5 de agosto. El pregón, las verbenas, la paella popular, la jira, los fuegos artificiales y un parque acuático figuran entre las principales citas de unas celebraciones que combinan actividades festivas, deportivas y musicales.

   El chupinazo dió comienzo a las fiestas este viernes a las 12.00 horas. A las 19.30 horas tendrá lugar el pregón, que correrá a cargo de la Asociación de Festejos Nuestra Señora de las Nieves, coincidiendo con el décimo aniversario del actual equipo organizador. La jornada concluirá con la primera verbena, amenizada por Paréntesis y AsturDj.

   El sábado arrancará con una ruta ciclista y continuará con un concierto de la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio, un torneo de fútbol y la verbena nocturna a cargo de DKRIS y AsturDj. El domingo será el turno de los pasacalles, la sesión vermú, la paella popular, un monólogo de Nacho 'El Maño' y los cartones locos.

   Las fiestas continuarán el lunes con el reparto del bollo y la botella para los socios, la tradicional jira, la actuación de Jorge Ferre, los fuegos artificiales y la última verbena, protagonizada por Grupo Fussion y AsturDj. El programa concluirá el miércoles 5 de agosto con un parque acuático abierto a todas las edades.

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