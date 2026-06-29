El fin de semana se salda con 46 accidentes de tráfico y 16 heridos en Asturias

Atasco, tráfico, congestión - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han registrado un total de 46 accidentes de tráfico durante el fin de semana, con un balance de 16 personas heridas, una de ellas pendiente de clasificación, según los datos facilitados por la Guardia Civil.

Por jornadas, el viernes 26 de junio fue la jornada con mayor siniestralidad, con 20 accidentes contabilizados en la red viaria asturiana. El balance de este primer día de fin de semana ha sido de nueve heridos leves. El sábado 27 de junio, por otra parte, se contabilizaron nueve siniestros con dos heridos leves.

Finalmente, el domingo 28 se cerró el fin de semana con 17 accidentes de tráfico, que dejaron cinco heridos leves y un herido pendiente de clasificación.