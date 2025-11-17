El fin de semana se salda en las carreteras asturianas con once heridos en 37 accidentes

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con once heridos, todos leves salvo uno grave y otros dos pendientes de valorar, en un total de 37 accidentes, según los datos contabilizados por la Guardia Civil y recogidos por Europa Press.

De esta forma el viernes día 14 de noviembre fueron 14 los siniestros, en los que se registraron un herido grave, cinco leves y otro sin valorar.

Al día siguiente, sábado 15 de noviembre, el número de accidentes se redujo a diez en una jornada que terminó con un herido leve. Por último este domingo día 16 de noviembre, fueron 13 los accidentes, con dos heridos leves y otro herido sin valoración.