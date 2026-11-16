Finaliza el dispositivo policial en estaciones de tren de Barcelona tras no localizar a 'El Ruso'

Zona acordonada el día 10 en Oviedo, donde el policía murió - Juan Vega - Europa Press

BARCELONA/OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmontado el dispositivo de este lunes por la mañana en las principales estaciones de Barcelona cuando una persona avisó de la posible presencia en Manresa (Barcelona) de 'El Ruso' (presunto homicida de un policía nacional la semana pasada en Oviedo), tras no encontrarle, informan fuentes del cuerpo a Europa Press.

Fuentes de Renfe han explicado a Europa Press que, tras desmontarse el dispositivo policial, los trenes de la línea R4 han retomado su servicio tras más de 2 horas sin circular entre las estaciones de Montcada Bifurcació y Terrassa Estació del Nord (Barcelona), aunque lo hacen con demoras de 40 minutos.

Los Mossos informan de que a las 11.22 se recibió un aviso sobre dos trenes que iban a Montcada i Reixac (Barcelona) procedentes de Manresa donde podría ir 'El Ruso', por lo que la Guardia Civil paró al primer convoy y ellos pararon al segundo.

Después se inspeccionaron ambos trenes con el apoyo de los Tedax y de la Unidad Canina, y el segundo convoy se desalojó previamente con todas las garantías de seguridad para facilitar la inspección.

El resultado de las inspecciones en ambos trenes, tras identificar a los pasajeros, ha sido "negativo", han informado fuentes del Instituto Armado.

Una vez finalizadas todas las comprobaciones y verificado que no había ningún riesgo, se ha permitido el acceso de nuevo a los pasajeros para retomar la marcha sobre las 13.30.