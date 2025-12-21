Finalizada la reparación de los 133 bancos del Parque de Ferrera

Renovación de bancos - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bancos del Parque de Ferrera lucen completamente renovados tras la intervención que se ha realizado desde el Servicio de Servicios Urbanos y Mantenimiento para poner en condiciones óptimas el mobiliario, según ha informado el Ayuntaminto de Avilés.

El consistorio invirtió casi 10.000 euros en un contrato que tenia como fecha tope de ejecución el 30 de diciembre. En las últimas semanas se ha actuado sobre los 133 bancos existentes en el parque.

Se han limpiado y pintado, tanto la parte metálica como la madera. Así mismo, se han sustituido aquellas tablas que estaban rotas como consecuencia del mal uso, desgaste, el paso del tiempo, y la exposición a la climatología. El gasto se ejecutó con cargo a la partida de reparación y mantenimiento de Parques y Jardines de los presupuestos municipales.