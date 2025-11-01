Finalizadas las obras de ajardinamiento del entorno de la senda entre Lugones y La Fresneda

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado este sábado el final de las obras de ajardinamiento del entorno de la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda en su tramo final pasando el túnel bajo la A-66. La actuación ha contado con un presupuesto de 49.998,79 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

Las obras han consistido en la mejora paisajística de una superficie total de 4.400 metros cuadrados mediante el extendido de una capa de 15 centímetros de tierra vegetal. Sobre esta superficie se ha realizado la siembra de césped y la plantación de 30 árboles autóctonos - 11 abedules y 19 robles-, incluyendo el entutorado correspondiente para garantizar su correcto desarrollo.

Durante la visita, el primer edil ha recordado que la actuación completa la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda que contó con un presupuesto de 3.901.558,80 euros, cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation. La senda, de carácter mixto, alcanza los 800,71 metros entre la glorieta de El Castro y el Centro Comercial Azabache.

García recordó que "desde 2015, el Ayuntamiento ha invertido en La Fresneda alrededor de ocho millones de euros. Es un esfuerzo importante que demuestra la apuesta del Gobierno local por una zona fundamental del concejo, que ya supera los 5.000 habitantes".

En ese sentido, el alcalde de Siero destacó que todos los compromisos adquiridos con la Plataforma Vecinal de La Fresneda se han cumplido. "Pese a gobernar con mayoría absoluta, mantenemos una excelente relación con la plataforma vecinal y con todos los grupos que quieren colaborar", ha comentado.