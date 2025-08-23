Finalizadas las obras de conexión del colector de Carbayín Alto al colector general del río Negro, en Los Pozos

OVIEDO 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han visitado este sábado la finalización de las obras de conexión del colector de Santiago Arenas (Carbayín Alto) al colector general del río Negro, en Los Pozos.

Los trabajos, que darán servicio a 120 vecinos, contaron con un presupuesto de 233.265 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Tal como recordaron los ediles, el objetivo de las obras era la creación de un colector que recoja los vertidos de parte de la red de alcantarillado de Santiago Arenas (Carbayín Alto) (zona Noreste) que vierte al terreno hacia la zona de Los Pozos en dirección a Pumarabule.

Para ello se han instalado 645 metros de colector en diámetros 315 y 400 milímetros para recoger los vertidos y conducirlos al colector existente en Santa Marta Carbayín. Además, en el proyecto se han incluido dos pequeños ramales en PVC para recogida de sendos grupos de viviendas, con longitudes de 70 y 107 metros. Una vez finalizados los trabajos, se han repuesto todos los caminos y viales afectados por las obras, incluyendo cruces de la carretera AS-378.