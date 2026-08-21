Finalizadas las obras de reparación de la acera que une la calle Leopoldo Lugones con la calle Santa Isabel

Zona de la reparación - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Saneamiento y Abastecimiento de Agua, Pergentino Martínez, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han visitado este viernes la finalización de las obras de saneo y reparación de acera entre la calle Santa Isabel y Leopoldo Lugones, en Lugones.

Se trata de una intervención con un presupuesto de 13.031 euros y un plazo de ejecución de un mes. Tal y como recordaron los ediles, las obras buscaban corregir el deterioro de este paso y mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los peatones.

Se ha ejecutado una nueva solera de hormigón armado que ha permitido corregir los hundimientos existentes y garantizar la estabilidad del espacio peatonal. Además, el proyecto ha contemplado la renovación del pavimento de baldosa y del encintado de bordillo en toda la zona afectada, adaptándolos al modelo que se utiliza actualmente en las calles municipales.

De este modo, tal y como ha destacado el edil de Saneamiento, se mejorará tanto la imagen urbana del entorno como la accesibilidad y comodidad de los desplazamientos a pie.