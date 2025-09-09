Finalizan las obras de ampliación y renovación del saneamiento del núcleo de Tiroco de Arriba en Valdesoto (Siero)

Visita del concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodriguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha concluido las obras de ampliación y renovación del saneamiento del núcleo de Tiroco de Arriba, en la parroquia de Valdesoto, dotando de servicio a 75 vecinos. La actuación ha contado con un presupuesto de 471.817,82 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto ha consistido en la construcción de 1.344 metros de colectores de saneamiento pendientes de ejecutar, así como una pequeña estación de bombeo de aguas residuales con una impulsión de 287 metros de longitud para conectar a la red de saneamiento en servicio, ejecutada en la primera fase en 2018. Además, se han reparado 218 metros del actual colector de la zona.

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez, visitaron este martes la zona.