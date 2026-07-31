Finalizan las obras del aparcamiento de las instalaciones deportivas de Lieres. - AYTO. SIERO

OVIEDO 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del aparcamiento de las instalaciones deportivas municipales de Lieres ya están concluídas. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Deporte, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, visitaron este viernes las mismas y destacaban que la actuación ha permitido habilitar 45 plazas de estacionamiento en una explanada de aproximadamente 1.100 metros cuadrados situada en la entrada del complejo deportivo desde la N-634.

Los trabajos han contado con un presupuesto de 50.000 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto surgió tras la construcción del campo de fútbol de césped artificial en las instalaciones deportivas, una actuación que ocupó el espacio que hasta entonces se utilizaba como aparcamiento provisional durante determinados eventos y, especialmente, durante la temporada de verano por los usuarios de la piscina pública.

Las obras han consistido en el acondicionamiento como aparcamiento en superficie de una explanada situada en la entrada de las instalaciones deportivas municipales. La actuación se desarrolló sobre una superficie aproximada de 1.100 metros cuadrados y permitió habilitar un total de 45 plazas de estacionamiento para vehículos.

El nuevo aparcamiento da servicio tanto al campo de fútbol como a la piscina y a las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal. Estas 45 plazas de estacionamiento se suman a las ya existentes en el entorno.