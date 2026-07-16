Finalizan las obras de digitalización del ciclo del agua en la comarca de Avilés con una inversión de 6,2 millones

Cadasa culmina la digitalización del ciclo del agua en la comarca de Avilés tras invertir 6,2 millones - CADASA

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) ha concluido las obras de digitalización del ciclo del agua en la comarca de Avilés, una actuación enmarcada en el proyecto PERTE D'AUA que ha supuesto una inversión de 6.178.512 euros, de los que 3.957.314 proceden de una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con cargo a los fondos Next Generation EU.

Según ha informado este jueves el consorcio, el proyecto se desarrolla de forma conjunta con la Dirección General del Agua del Principado, Aguas de Avilés y los ayuntamientos de Castrillón, Corvera, Gozón, Illas y Carreño, que integran la aglomeración urbana de Avilés, con una población de unos 137.000 habitantes. En conjunto, el PERTE moviliza una inversión de 10,6 millones de euros entre ayudas europeas y aportaciones de las entidades participantes.

La directora general del Agua y vicepresidenta de Cadasa, Vanesa Mateo, ha visitado este jueves algunas de las actuaciones ejecutadas junto al gerente del consorcio, Manuel Gutiérrez, y el teniente de alcalde de Avilés, Pelayo García.

La actuación desarrollada por Cadasa ha permitido digitalizar 50 instalaciones de abastecimiento y 39 de saneamiento mediante la incorporación de caudalímetros electromagnéticos, sondas de nivel, presión y calidad, sistemas de telemetría y equipos de transmisión de datos. Esta red posibilita monitorizar de forma continua los caudales, niveles y la calidad del agua en captaciones, depósitos, estaciones de bombeo, aliviaderos, la estación depuradora de Maqua y su emisario.

Uno de los principales avances consiste en integrar toda la información generada en el sistema de control de explotación de Cadasa y en la base de datos de la Dirección General del Agua, lo que permitirá bpara la planificación, la detección de incidencias y la toma de decisiones.

Además, el proyecto incorpora un contrato de I+D+i con el Grupo de Ingeniería de Proyectos e Ingeniería Sostenible (Gipis) de la Universidad de Oviedo para desarrollar modelos de sensorización virtual de las redes de saneamiento, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más predictiva.

El PERTE D'AUA incluye también actuaciones municipales como la instalación de contadores digitales y sistemas de telelectura, la digitalización de depósitos y estaciones de tratamiento de agua potable, el desarrollo de plataformas digitales, la elaboración de información geográfica de las redes de abastecimiento y saneamiento y la mejora de los instrumentos de planificación. En el caso de Avilés, las actuaciones se han centrado, entre otros aspectos, en el sistema de información geográfica de la red, el Plan Director de Agua y Saneamiento, la monitorización de instalaciones y la telelectura.

Según Cadasa, el conjunto de estas actuaciones permitirá anticipar incidencias, optimizar la explotación de las infraestructuras, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos y reforzar la protección ambiental mediante un seguimiento continuo de las redes de abastecimiento y saneamiento de la comarca.