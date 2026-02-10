Finalizan las obras de la fase II del saneamiento de Samartino

Obras de saneamiento Siero. - AYTO. SIERO

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez Morán, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes el final de las obras de la segunda fase del saneamiento de Samartino que dará servicio a varios núcleos de la parroquia para su conexión al colector general del Rio Seco. Los trabajos han contado con un presupuesto de 727.074 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Los trabajos se han centrado en el núcleo de Muncó, ejecutándose para ello 2.957 metros de nueva tubería de saneamiento de PVC de D315 mm para su incorporación al Colector General del rio Seco recientemente ejecutado por el Gobierno del Principado de Asturias.

Se han construido 104 pozos de registro y 41 acometidas domiciliarias repartidas a lo largo de todos los colectores. Además, se han repuesto todos los caminos afectados. Durante la visita, el primer teniente de alcalde recordó que estos trabajos dan continuidad a las obras llevadas a cabo en la primera fase, iniciadas en 2024 y finalizadas en abril de 2025, con una inversión 649.999 euros y dando servicio a 177 vecinos.