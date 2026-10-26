La firma de hipotecas en Asturias crece un 6,9% en agosto

Archivo - Viviendas - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias ha aumentado un 6,9% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,35% a nivel nacional), hasta sumar un total de 601 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Asturias se prestaron 79,78 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 19,2% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 25,6%.
Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 787 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 125,75 millones de euros. De ellas, 35 fueron sobre fincas rústicas y 752 sobre urbanas.
De las 752 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Asturias, 601 fueron sobre viviendas; 6 en solares y 145 en otro tipo.
El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 6 y en 30 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 103 hipotecas con cambios en sus condiciones, 67 fueron por novación.
Por contra, se cancelaron 1.149 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 729 correspondieron a viviendas, 78 a fincas rústicas, 328 a urbanas y 14 sobre solares.
DATOS POR CCAA
Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y Comunitat Valenciana (+11,83%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7%, 21,85% y 5,85%, respectivamente.
En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76%), Comunitat Valenciana (+28,98%) y Navarra (+27,11%). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73%, y Cantabria, con un 2,89% menos.