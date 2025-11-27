La firma de hipotecas en Asturias vuelve a tasas positivas con una subida del 21,7% en septiembre

Archivo - Pisos - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Asturias en septiembre ha aumentado un 21,7% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 12,24% a nivel nacional), tras salir de tasas negativas y sumar un total de 724 operaciones.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en la comunidad ha sido del 46,9%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Asturias se prestaron 92,5 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 40,22% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 59,6%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 947 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 120,36 millones de euros. De ellas, 40 fueron sobre fincas rústicas y 907 sobre urbanas.

De las 907 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Asturias, 724 fueron sobre viviendas; 4 en solares y 179 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 18 y en 41 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 164 hipotecas con cambios en sus condiciones, 105 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.290 préstamos sobre fincas en Asturias. De ellas 919 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 307 a urbanas y 14 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas se elevó en todas las regiones con La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) y Cantabria (+27,30%) a la cabeza y Canarias (+0,16%), Castilla y León (+1,72%) y Andalucía (+6,34%) en el lado contrario.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+57,56%), Murcia (+53,98%) y Asturias (+40,22%) anotando los mayores ascensos, y Canarias, (+15,25%), Castilla - La Mancha (+16,62%) y Baleares (+17,95%) en el lado contrario.