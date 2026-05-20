El fiscal asturiano Alberto Rodríguez, elegido vocal del Consejo Fiscal - FISCALÍA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Área de Gijón, Alberto Rodríguez, ha sido elegido en las elecciones de las fiscalías de toda España como uno de los nueve vocales del Consejo Fiscal. Casi 2.800 fiscales estaban llamados a las urnas, 53 de ellos en Asturias. La participación total alcanzó el 74,94%.

El Consejo Fiscal cuenta con 12 miembros, de los que 3 son natos: la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín; la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; y la Jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz.

De los nueves vocales elegidos, seis pertenecen a la Asociación de Fiscales (AF), uno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y dos a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Según los datos provisionales del escrutinio facilitados por la Junta Electoral, los vocales elegidos han sido Esther Moreno Amaya (AF), con 1.253 votos; José Francisco Ortiz Navarro (AF), con 1.253 votos; Macarena Ortiz Tejonero (AF), con 1.242 votos; Alberto Rodríguez Fernández (AF), con 1.142 votos; Javier Ródenas Molina (AF), con 1.085 votos; María Teresa Gálvez Díez (APIF), con 516 votos; Fernando Germán Benítez Pérez-Fajardo (UPF). 413 votos; y Víctor Castells Domènech (UPF) con 428 votos.

El escrutinio definitivo se certificará por la Junta Electoral el miércoles 27 de mayo a las 10 horas, en un acto público que se celebrará en la sede de la Fiscalía General del Estado.