El fiscal pide cuatro años de cárcel para un conductor por un accidente mortal en Ribadesella en 2022

Archivo - Ribadesella - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita cuatro años de prisión y seis de privación del permiso de conducir, las penas máximas previstas, para un acusado de provocar un accidente de tráfico con un fallecido en Ribadesella tras quedarse dormido al volante por el alcohol y las drogas que había consumido previamente.

Un amigo suyo, que viajaba con él en el coche como copiloto, falleció en el siniestro. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cangas de Onís.

El Fiscal sostiene que, sobre las siete de la mañana del 4 de agosto de 2022, el acusado circulaba por la N-634, a la altura de Ribadesella, llevando como copiloto a su amigo P.C.M. y después de haber consumido alcohol y drogas.

Ambos habían cenado en Arriondas. La Fiscalía mantiene que el acusado había bebido y consumido drogas en tal cantidad que su estado le impedía conducir, de tal manera que se quedó dormido al volante y se salió de la vía, impactando contra un hito de arista. En el accidente falleció P.C.M.

Las pruebas de alcoholemia realizadas por la Guardia Civil al acusado arrojaron un resultado de 0,49 y 0,42 mg/l de aire espirado, respectivamente.

Ese mismo día se le practicaron en el Hospital de Arriondas pruebas de detección de drogas, dando positivo en THC. Los padres y el hermano del fallecido han renunciado de forma expresa a cualquier cantidad que pudiera corresponderles en el procedimiento al haber sido ya indemnizados por la compañía de seguros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave y solicita que se condene al acusado a cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores durante 6 años, ambas penas las máximas previstas por el Código Penal para este supuesto.