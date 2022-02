La Fiscal Superior vuelve a defender el desdoblamiento de la Fiscalía en Asturias

OVIEDO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal Superior del Principado de Asturias, Esther Fernández, ha comparecido este lunes en el Parlamento asturiano para presentar la memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2020, "un año raro", y durante su intervención ha vuelto a defender la necesidad de desdoblar la Fiscalía, entre Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma y Fiscalía Provincial.

Ha destacado que esta es ya una vieja reivindicación porque "hay modelos de primera y de segunda y en el caso del Principado sin ese desdoblamiento estamos en los modelos de segunda". Así ha añadido además ese desdoblamiento supondría un aumento de plantilla del que Asturias no se beneficia.

"A Asturias le falta un órgano que es la Fiscalía Provincial", ha manifestado Fernández que ha pedido a los grupos que si pueden defiendan ese desdoblamiento en Madrid, porque "a ella ya no le hacen caso".

Tal y como suele ser habitual en estas comparecencias el problema respecto a la dispersión de las sedes judiciales y la falta de espacios ha sido otra de las cuestiones abordadas. En este sentido Fernández ha indicado que "se ha llegado a tal punto de colapso que la situación ya no tiene ningún recorrido".

También ha criticado Esther Fernández "el nefasto sistema" que existe para poder cubrir las vacantes en fiscalía de los funcionarios que se encuentran de baja. Un sistema que ha asegurado en algunas ocasiones "colapsan el funcionamiento judicial".

Así ha lamentado que en bajas por enfermedad de corta duración cuando se logra un sustituto para cubrir la plaza, la persona titular de la misma ya se incorpora. "Algo habrá que hacer con ese sistema, y eso es competencia del Principado", ha manifestado la Fiscal Superior.

Fernández ha vuelto a poner sobre la mesa la inconveniencia de los plazos parlamentarios, ya que ha incidido en que la presentación que este lunes se ha hecho en la comisión de Presidencia es "retrasadísima" y desde Fiscalía ya trabaja en la memoria de 2021.

"Me da hasta no se qué venir aquí a contar cosas que ya no tienen sentido y que ahora ya no son así. Pero bueno, cada uno tiene sus tiempos y la vida es así", ha dicho Fernández.

También ha reclamado mayor transparencia en lo que al gasto que supone la Fiscalía dentro de la administración judicial para que los ciudadanos conozcan claramente cuánto les cuesta y cuánto se invierte en Fiscalía.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Sobre la bajada en el número de denuncias por violencia de género durante el confinamiento la Fiscal Superior ha indicado que es complicado determinar las causas y ha incidido que "quizás" el miedo de las víctimas a presentar denuncia teniendo a su maltratador en casa es un motivo.

"Me extrañan que hayan bajado tanto, algo de eso pudo ocurrir, pero no lo se. Lo que se es que la violencia de género es una materia que en Asturias está estancada y nos movemos en cifras muy similares, ni bajan mucho, ni suben mucho, la violencia de género está ahí. Tenemos que preguntarnos que está pasando para que con lo que se está haciendo las cifras no bajen", ha incidido.

AFECTACIÓN DE LA COVID 19

Fernández ha vuelto a repasar las principales dificultades a la que el servicio de la justicia tubo que hacer frente a causa de la pandemia del coronavirus y ha destacado que la situación vivida debe servir para sacar conclusiones positivas y para estar preparados ante una nueva situación extrema.

"La experiencia que nos debe hacer reflexionar para que todo esto no vuelva a pasar, la pandemia se acabó y vamos a salir, salgamos bien. Todos remamos a una, la modernización de la Justicia, no paremos, sigamos en esa línea trabajando en la implantación tecnológica y las mejoras, esto nos ha demostrado que se pueden hacer las cosas mejor, de manera unida y apostando por las mejoras", ha dicho.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DE PODEMOS

Por otra parte, la comisión de Presidencia aprobó este lunes con diez votos a favor y siete en contra, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Podemos Asturies sobre la nulidad de los juicios por motivos políticos vinculados a la República o a la defensa de la democracia durante la Dictadura o la Transición, nulidad del art. 2 e) y f) y concordantes de la Ley de Amnistía y condena de los delitos de desaparición forzada de personas, en particular de los llamados "bebes robados".