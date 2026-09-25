La Fiscalía de Asturias incorpora una trabajadora social para apoyar a personas con discapacidad y mayores

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha incorporado a una trabajadora social como apoyo a la Sección de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, convirtiéndose en una de las pocas fiscalías españolas que cuenta con este recurso, junto con las de Madrid capital, Barcelona capital y la Comunidad Valenciana.

La incorporación permitirá reforzar la valoración de las circunstancias sociales y familiares de cada caso, la coordinación con los servicios sociales y la atención a las personas y sus familias. La Fiscalía señala que el objetivo es facilitar que las personas con discapacidad y mayores puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones y con apoyos adecuados a sus circunstancias.

Durante 2025, la Sección de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía asturiana incoó 662 diligencias preprocesales civiles y actuaciones relacionadas con medidas de apoyo a personas con discapacidad y mayores. Además, sus fiscales realizaron 139 visitas e inspecciones a centros residenciales y sanitarios de personas mayores o con discapacidad.