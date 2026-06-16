Fiscalía y Educación abogan por concienciar a los menores sobre la responsabilidad penal con un novedoso programa

La consejera de Educación, Eva Ledo y el Fiscal Superior, Gabriel Bernal del Castillo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fiscal Superior de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo y la consejera de Educación, Eva Ledo, han analizado este martes los resultados de la primera edición del programa educativo 'Una charla con el Fiscal' y ambos han destacado la necesidad de hacer llegar a los adolescentes "cuál es la responsabilidad penal en la que pueden incurrir por determinadas circunstancias".

Tanto Fiscalía como consejería de Educación han mostrado su satisfacción ante los resultados del programa del que se han beneficiado un total de 1.704 estudiantes asturianos de 15 centros escolares que solicitaron participar en los encuentros, 7 de ellos públicos y 8 concertados. La intención es que el programa tenga continuidad.

En declaraciones a los medios, el Fiscal general, el Fiscal Superior, Gabriel Bernal del Castillo, ha recordado que la idea de este proyecto era doble. Por una parte, respecto sobre todo a los alumnos de bachillerato, dar a conocer la institución del Ministerio Fiscal para permitirles que tengan un campo más amplio de cara a un posible desarrollo profesional y por otra parte, en lo que concierne a alumnos de menos edad, concretamente a los de secundaria y en el tramo de segundo a cuarto, porque es el tramo en el que a partir de los 14 años que se genera ya la responsabilidad penal por posibles hechos delictivos cometidos, hacer que estos sean conscientes de las consecuencias de sus conductas.

Sobre esta segunda cuestión ha indicado que los problemas con que se están encontrando es que hay muchos adolescentes que incurren en conductas delictivas, sobre todo al amparo de la aplicación y el uso de las redes sociales de una manera indebida.

"Muchas veces como resultado de toda esta experiencia, nos advertimos que no son verdaderamente conscientes de la responsabilidad en que pueden incurrir por un mal uso de esas redes. Porque en buena medida lo que nos ha movido también a tomar esta iniciativa ha sido la constatación de que año tras año sigue incrementándose poco a poco, pero de manera constante el número de delitos cometidos por menores", indicó Bernal del Castillo.

Es por ello que tanto Fiscalía como Consejería de Educación intentan trasladar a los menores la necesidad de que sean conscientes de que "los actos propios generan responsabilidades a veces penales, insospechadas para ellos y deben, si quieren ser en el futuro adultos responsables y serios, ser conscientes ya de esta situación, de esta circunstancia".

En el mismo sentido, Eva Ledo ha indicado que existe "un problema importante de bienestar emocional, que muchas veces es ocasionado por el propio alumnado", por eso ha considerado que es "importante que observen en qué responsabilidad pueden estar incurriendo".

La consejera ha indicado que desde el Principado están trabajando en la configuración de guías muy concretas, dirigidas al alumnado de primer y segundo ciclo de la ESO, sobre el uso de los móviles y de las redes sociales.

"Estamos trabajando en la elaboración de estas guías, ya tenemos un trabajo avanzado y a mí me gustaría que a lo largo de este verano pudiéramos terminarlas y hacer llegar directrices en la línea de lo que observamos necesario", dijo la consejera