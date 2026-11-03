La Fiscalía pide 10 años de cárcel para un hombre por agredir sexualmente a una menor inconsciente en Avilés

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OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado diez años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por agredir sexualmente a una adolescente que se quedó inconsciente en su casa, en Avilés, tras beber tequila y fumar marihuana. El juicio quedó visto para sentencia después de celebrarse el señalamiento en la sección segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 16.00 horas el 29 de marzo de 2021, el procesado, natural de Rumanía y de 28 años, se encontraba en su domicilio, en Avilés, con su sobrino y unos amigos de este, menores de edad. Allí bebieron una botella de tequila y algunos de ellos fumaron marihuana.

En un momento dado, el procesado le dijo a una de las menores, de 16 años, que si lo acompañaba a buscar una cajetilla de tabaco a su habitación, a lo que la adolescente accedió. Ya en el dormitorio, el procesado la agredió sexualmente, aprovechando que la menor se quedó inconsciente como consecuencia de lo que había consumido.

Por auto del 31 de marzo de 2021 se prohibió al procesado acercarse a la menor y a su domicilio a menos de 200 metros y comunicarse con ella por cualquier medio. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y solicita que se condene al procesado a 10 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena.

Además, inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores de edad durante 15 años y para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 8 años.

Asimismo, la Fiscalía interesa que se imponga al procesado la medida de libertad vigilada durante 8 años y la prohibición de aproximarse a ella a menos de 500 metros, a su domicilio, lugar de estudios o lugares que frecuente, aun cuando ella no se encuentre en los mismos, y de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 11 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que el procesado indemnice a la menor con 30.000 euros, más los intereses legales correspondientes.