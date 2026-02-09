Fiscalía pide 13 años de cárcel para un acusado por tráfico de drogas, receptación y tenencia ilícita de armas en Avilés

Archivo - Juzgados de Oviedo, Audiencia Provincial, Juzgados de lo Penal, Registro Civil, Fiscalía del Principado. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias pide 13 años de cárcel para un hombre en Avilés por tráfico de drogas, receptación y tenencia ilícita de armas. El acusado canjeaba estupefacientes por herramientas robadas y ocultaba diversas sustancias, dinero en efectivo y un arsenal ilegal en sus propiedades. El juicio oral está señalado para este martes, 10 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, a partir de las 10.00 horas.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado se dedicaba a la venta de sustancias estupefacientes en las inmediaciones de su domicilio y en otros puntos previamente concertados con los compradores, aceptando como forma de pago herramientas y útiles de construcción procedentes de delitos, que posteriormente empleaba en trabajos de edificación y desbroce de fincas.

El 30 de noviembre de 2021, por orden del Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés, se practicaron entradas y registros en varios inmuebles, entre ellos una autocaravana, una caseta y un edificio en ruinas, donde se incautaron cocaína, resina y cogollos de cannabis, además de 21.230 euros en efectivo, dispositivos electrónicos, material para la distribución de droga y herramientas de procedencia ilícita valoradas en 9.730 euros. El valor de la droga intervenida en el mercado ilícito se estima en más de 10.000 euros.

Asimismo, la Policía Nacional localizó numerosas armas blancas, entre ellas navajas, machetes, catanas y un puño americano, así como armas de fuego y munición, sin que el acusado dispusiera de licencia.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de cuatro delitos y solicita penas individuales de cinco años de prisión por tráfico de drogas, dos años por receptación, dos años por tenencia de armas prohibidas y cuatro años por depósito de armas y munición, además de multas, inhabilitación para el sufragio pasivo y la prohibición de tenencia y porte de armas.