Fiscalía pide 15 años de cárcel para dos acusados de matar a un hombre tras una discusión en un pub de Gijón

Archivo - Calle de Marqués de San Esteban. Zona de ocio nocturno de Fomento, en Gijón. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

La Acusación Pública sostiene que le esperaron a la salida y le golpearon incluso ya en el suelo, provocándole la muerte

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón solicita 15 años de prisión y diez de libertad vigilada para cada uno de los dos acusados de matar a un hombre, José Antonio Justel Alonso, de 44 años y cartero de profesión, tras una discusión en un pub gijonés, en la zona de ocio nocturno de Fomento, en noviembre de 2023.

Según una nota de prensa de la Fiscalía, el Ministerio Público ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. La vista oral se celebrará ante un tribunal del jurado en una fecha aún por determinar.

De acuerdo al relato fiscal, sobre las tres de la mañana del 11 de noviembre de 2023, los acusados (uno nacido en 1997 y otro en 1993) se encontraban en el interior de un pub de la calle Marqués de San Esteban de Gijón.

En un momento dado, se produjo una discusión entre ambos y otro cliente del local, durante la que los dos acusados golpearon a la víctima.

Esto hizo que tuviera que intervenir el personal de seguridad del establecimiento, que expulsó a los dos procesados, que, antes de irse, se dirigieron a la víctima, visiblemente alterados, con expresiones como "hijo de puta, te vamos a matar, primo, primo".

Los dos hombres esperaron en el exterior del local a que la víctima saliera y, cuando esto se produjo, pasados seis minutos de las tres de la madrugada, se abalanzaron sobre él.

Uno de los procesados le propinó un fuerte golpe en la sien izquierda con el codo, lo que originó que la víctima se cayera inmediatamente al suelo, donde continuó golpeándolo de forma reiterada y con violencia. Como consecuencia de la agresión, Justel Alonso falleció a las 18.52 horas de ese mismo día.

El acusado que le golpeó se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 17 de noviembre de 2023. El otro procesado estuvo en prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 17 de noviembre de 2023 hasta el 3 de abril de 2024.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio del artículo 138.1 del Código Penal. Del mismo responderían el primer acusado, en concepto de autor, y el segundo acusado, en concepto de coautor.

La Acusación Pública pide, además de la pena de prisión y libertad vigilada, que, en concepto de responsabilidad civil, ambos indemnicen de forma conjunta y solidaria a los padres de la víctima con 100.000 euros a cada uno, más los intereses legales correspondientes.