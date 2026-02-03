Fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para un reincidente por tráfico de cocaína y hachís en Oviedo

OVIEDO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 4 años y medio de prisión para un acusado de tráfico de cocaína y hachís en Oviedo, delito por el que ya fue condenado en 2024. La vista oral está señalada mañana, 4 de febrero, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, son sede en Oviedo, a las 10.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado se dedicaba, al menos desde el primer trimestre de 2023, al tráfico de cocaína y hachís en las inmediaciones de su domicilio, en Oviedo. Las quejas vecinales relativas al trasiego de personas que accedían al inmueble eran constantes y el acusado fue detenido el 31 de agosto de ese mismo año.

Se le incautaron 2.080 euros, procedentes de su actividad ilícita. En el registro de su vivienda se encontraron tres balanzas de precisión, 68,19 gramos de hachís, dos bolsas de plástico con recortes circulares para la preparación de las dosis, 1,46 gramos de cocaína con una riqueza del 81,6% y 9,11 gramos con una riqueza del 68,1%. Las sustancias intervenidas habrían alcanzado un valor de 535 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que causan grave daño a la salud y que no lo ocasionan, del artículo 368 del Código Penal. Concurre la agravante de reincidencia al haber sido condenado por el mismo delito en 2024; y solicita que se condene al acusado a 4 años y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y multa de 1.500 euros, con un día de privación de libertad por cada 100 euros no satisfechos.