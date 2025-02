Fiscalía pide el ingreso en prisión provisional de un detenido por violencia de género que el juez dejó libre

OVIEDO 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la Audiencia Provincial el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un detenido en Siero por un delito continuado de violencia sobre la mujer --amenazas-- del que es multirreincidente, y otro de lesiones leves, también en el ámbito de la violencia de género.

Según informa Fiscalía el detenido fue puesto en libertad provisional el pasado miércoles por un juzgado de Siero en un auto en el que deniega la petición de prisión provisional solicitada por el Fiscal y ratifica las medidas cautelares adoptadas con anterioridad a favor de la víctima, menos gravosas.

La Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión provisional del detenido en base al elevadísimo riesgo de reiteración delictiva que entiende que existe, dados sus numerosos antecedentes penales por diversos delitos, especialmente por delitos de violencia sobre la mujer, así como de atentar contra bienes jurídicos de la víctima.

En todo caso, el carácter heterogéneo de los delitos cometidos por el detenido refleja, a juicio de la Fiscalía, que se trata de "un sujeto peligroso para los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal". Por otro lado, sus numerosos antecedentes penales proyectan una sensación de posible impunidad del detenido.

La Fiscalía afirma que no comparte el razonamiento del auto recurrido, que señala que no existen elementos indicativos de que las medidas adoptadas en protección de la víctima hayan resultado ineficaces y no está justificada su variación e ingreso en prisión provisional del detenido.

A juicio del Fiscal, el hecho de que este haya sido arrestado en tantas ocasiones, especialmente por delitos de violencia sobre la mujer, y más concretamente por quebrantamiento de condena y de medidas cautelares, refleja la imperiosa necesidad de su encarcelamiento de forma preventiva.

LOS HECHOS

La Fiscalía sostiene que, entre el 6 de marzo y el 25 de diciembre de 2024, el detenido profirió a la que entonces era su pareja sentimental, en el domicilio común en el concejo de Siero, expresiones amenazantes tales como "mira que te voy a matar" o "vacío un cargador a la casa", entre otras.

Por otro lado, en enero de este 2025, propinó puñetazos en la cara y el cuerpo a la mujer. La víctima sufrió traumatismos, para los que requirió de una primera asistencia médica. El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito de violencia de género (continuado de amenazas) del artículo 171.1 del Código Penal, puesto en relación con el 74; y de un delito de violencia de género (lesiones leves) del 153.2 y 3. Concurre la agravante de multirreincidencia para el delito de amenazas.

La Fiscalía solicita que se condene al acusado, por el primer delito, a 1 año y 6 meses de prisión; privación de derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años; y prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a la víctima y de comunicar con ella por cualquier medio durante 3 años.

Y por el segundo delito, 1 año de prisión; privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 4 años; y prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a la víctima, así como de comunicarse con ella por cualquier medio, todo ello durante 3 años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 600 euros por las lesiones y al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos causados, más los intereses legales correspondientes. La fecha de la vista oral está por determinar.