Fiscalía pide libertad provisional para el detenido en Gijón tras atropello a motorista con vehículo robado y fuga

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OVIEDO/GIJÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la plaza nº1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón la puesta en libertad provisional, con la obligación de comparecer judicialmente los días 1 y 15 de cada mes, del conductor detenido por el atropello a un motorista en la avenida de Los Campones tras la sustracción de un vehículo.

El Ministerio Fiscal realizó esta petición con el fin de garantizar la presencia del detenido a lo largo de la instrucción del procedimiento y en tanto en cuanto se recibe la parte del atestado que aún falta por incorporar a la causa y sin perjuicio de que esta postura pueda modificarse una vez se disponga de la totalidad de los datos que permitan calibrar la relevancia penal de la conducta del presunto autor de los hechos, que se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y el fiscal de guardia.

Agentes de la Policía Local de Gijón detuvieron este viernes al hombre, B.S.G., de 31 años, al que se acusa de haber atropellado este pasado jueves a un motorista en Gijón con un camión pequeño que había robado poco antes.

El arresto se produjo a las 12.52 horas de este pasado jueves. Los agentes, que contaban con fotogramas del detenido, hicieron una batida por el entorno de la estación de Sanz Crespo, donde fue sustraído el vehículo, y vieron a una persona que coincidía con las características de los fotogramas.

Al arrestado se le realizaron pruebas de drogas que resultaron negativas. Fue trasladado al centro de salud Puerta de La Villa y, posteriormente, a dependencias de la Policía Local, donde se tramita el atestado por conducción temeraria. Con posterioridad, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar poco después de las 10.00 horas, cuando el arrestado, después de robar el camión del aparcamiento de una empresa de alquiler, realizó una maniobra indebida en la avenida de Los Campones, momento en el que arrolló al motorista.

La víctima quedó atrapada en los bajos del camión, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos para poder rescatarlo. El motorista, que resultó herido de consideración, fue trasladado al hospital de Jove.